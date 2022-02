Brzydkie, brudne, zrujnowane. A mogłyby być wielkimi atrakcjami turystycznymi Wrocławia! [ZDJĘCIA]

Wrocław po II wojnie światowej stał się największą cegielnią w Polsce. Wiele budynków zostało zburzonych i rozebranych. Materiał nadający się do użytku wywieziono do Warszawy, aby odbudować zniszczoną stolicę. Z mapy stolicy Dolnego Śląska zniknęło wtedy wiele ciekawych budynków, a to, co udało się uratować i zaadaptować po niemieckiej społeczności zamieszkującej przed wojną nasze miasto, nieremontowane popadało w ruinę. We Wrocławiu na każdym kroku znaleźć można ślady historii. Zobaczcie, jakie miejsca niszczeją i popadają w ruinę, choć mogłyby być atrakcyjne na mapie Wrocławia. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

archiwum Polska Press