Brakuje torów na trasie kolejowej Wrocław - Sobótka - Świdnica. Zobacz zdjęcia z budowy!

Na stacji w Kobierzycach brakuje jeszcze fragmentu torów

Inwestor tłumaczy, że powodem jest zwiększony w porównaniu do pierwotnego, zakres prac do wykonania. Ten zakres rozszerzono głównie ze względu na przygotowanie połączenia linii Wrocław – Świdnica z planowaną do uruchomienia trasą do Piławy Górnej. Kluczowe są tutaj dodatkowe prace na stacji w Kobierzycach. Sprawdziliśmy. Właśnie tam pracuje dziś najwięcej robotników. Jeden tor został już ułożony, ale w drugim wciąż jest jeszcze przerwa licząca około 150 metrów. W ostatnich dniach robotnicy maksymalnie wykorzystują tam sprzyjającą pogodę i fakt, że zimowa aura nas oszczędza.