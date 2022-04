Bomby, pociski, granaty. Wrocław to miasto, w którym saperzy mają co robić

12 kwietnia w Odra Centrum, w ramach cyklu „Z Wrocławiem w tle” odbyło się spotkanie pt. "Bombowy Wrocław", realizowane przez stowarzyszenie przewodników TuiTam. Gościem specjalnym był dowódca patrolu saperskiego nr 25 z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, Przemysław Parol. Podczas spotkania prowadzonego przez przewodnika Artura Domańskiego, saper opowiadał o swoim zawodzie. - Znam go od fundamentów po szczyty wież – powiedział.

Patrol nr 25 zajmuje się tylko i wyłącznie Przedmiotów Wybuchowych i Niebezpiecznych (PWiN) pochodzenia wojskowego – nie domowymi bombami, które podrzucają w miejsca publiczne terroryści. - Takimi zajmują się pirotechnicy policyjni – wyjaśnia saper. - My zaś zajmujemy się amunicją, pociskami granatami czy bombami.

Nie zawsze na sygnale

- Jesteśmy patrolem interwencyjnym. Kiedy wpływa do nas zgłoszenie od policji, dopiero wyruszamy w teren – powiedział żołnierz i podkreślił, że po przyjęciu wezwania patrol ma na realizację zadania 72 godziny. - Jest nas tylko ośmiu – tłumaczył. - Do czasu, gdy się zjawimy, we wskazanym miejscu bezpieczeństwa pilnuje policja, straż pożarna lub miejska.