Bomby i strzelanina w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie powstaje film o Krystynie Skarbek. Efeky pirotechniczne na planie zdjęciowym ZDJĘCIA, FILM

Kręcenie scen z efektami pirotechnicznymi w filmie The Partisan

Huki, wystrzały z broni palnej, odgłosy strzelaniny i wybuchy bomb. To robi wrażenie, a to wszystko mogli oglądać fajni kina, którzy podglądali pracę filmowców na planie filmu The Partisan. Obraz realizowany jest m.in. w Bystrzycy Kłodzkiej, która gra francuskie miasteczko w czasie II wojny światowej.

Bomby i strzelanina w Bystrzycy Kłodzkiej na planie filmu The Partisan o Krystynie Skarbek. trudno poznać, które to miejsce Maciej Sergel

Film opowiada o losach Krystyny Skarbek, polskiej agentki brytyjskiego wywiadu. Sceny z efektami pirotechnicznymi kręcono późnym popołudniem i w nocy od godziny 16 do 4 rano. W Bystrzycy Kłodzkiej słychać było strzały z broni palnej oraz wybuchy bomb. Efekt huku, jaki towarzyszy takiemu zjawisku, uzyskano dzięki sprężonemu powietrzu.