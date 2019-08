Bociany szykują się do odlotu do ciepłych krajów. Zbierają się na tzw. sejmikach (ZDJĘCIA)

Bociany szykują się do odlotu do ciepłych krajów. Nasi czytelnicy mówią wrecz, że część ptaków już odleciała, a reszta zbiera się na tzw. sejmikach. Podczas kilkudniowych sejmików, które poprzedzają wylot do ciepłych krajów, bociany zlatują się z całej okolicy, może ich być nawet ponad sto. Ptaki oswajają się ze sobą, żerują razem, potem formują się do odlotu. Na miejscu zostają najsłabsze, które nie są zdolne do podróży.

