We wtorek około godziny 7 rano doszło do pożaru samochodu osobowego marki BMW pod Wrocławiem. Auto zapaliło się na lokalnej drodze pomiędzy Biskupicami Podgórnymi a Nową Wsią Wrocławską, w pobliżu centrów logistycznych przy autostradzie A4. Ogień najprawdopodobniej pojawił się w komorze silnika, a następnie przeniósł się do wnętrza pojazdu. Nie ma osób poważnie rannych. W gaszeniu brały udział zastępy strażaków ze Smolca i z Kątów Wrocławskich.