Bliska Sztuka. Targi artystów i twórców - poznaj tajniki ceramiki, bodypaintingu oraz innych dziedzin sztuki. Zobacz pełen program! Aleksandra Karpecka

Targi Bliska Sztuka we Wrocławiu to wydarzenie, które łączy twórców, artystów i miłośników sztuki. Odbywające się we Wrocławskim Centrum Kongresowym\, oferują różnorodne formy artystycznego wyrazu – od malarstwa po ceramikę. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w prelekcjach, warsztatach oraz spotkaniach z artystami. To niepowtarzalna okazja, by zgłębić tajniki sztuki, odkryć nowe inspiracje i zakupić unikalne dzieła. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich, bez względu na poziom zaawansowania.