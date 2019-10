Black Weekend we Wrocławiu! Zobacz, gdzie i co kupisz nawet do 70% taniej

Już od 25 do 27 października, na miesiąc przed wyczekiwanym świętem zakupów, Wrocław Fashion Outlet zaprasza na specjalne okazje, dzięki którym odświeżysz swoją garderobę bez przepłacania. Jesienne stylizacje, wyposażenie wnętrz, galanteria, gustowne dodatki – to tylko niektóre z produktów, jakie kupimy podczas Black Weekend nawet do – 70% taniej w porównaniu z ceną standardową

– Ostatni weekend października, obejmujący także niedzielę handlową, to ważna data w kalendarzu każdego smart-shoppera. Zaskoczy nas nie tylko nowymi, jesienno-zimowymi stylizacjami, ale przede wszystkim kuszącymi promocjami – mówi Katarzyna Warzecha, marketing manager Wrocław Fashion Outlet. Z okazji Black Weekend, czyli nie jednego, a trzech dni pełnych promocji, ponad czterdzieści polskich i światowych marek przygotowało wiele specjalnych ofert. Taniej kupimy na przykład markowe buty do biegania, które standardowo w zwykłych sklepach kosztują 799 zł, zaś podczas Black Weekend będą czekać na miłośników aktywności za jedyne 239 zł.

Co więcej, dzięki jednym zakupom będziemy w stanie oszczędzić znacznie więcej niż statystycznie zyskujemy na wszystkich miesięcznych promocjach. Według badania Santander Consumer Banku w trakcie miesiąca Polacy dzięki promocjom wydają mniej o około 50 – 100 złotych. Podczas wizyty we Wrocław Fashion Outlet zakup zimowego płaszcza, nowego garnituru czy wyjątkowej kreacji na ważne służbowe spotkanie może wiązać się z jeszcze wyższym rabatem.

Od 25 do 27 października specjalne zniżki przygotowały między innymi salony: Adidas, Mustang, W.Kruk, Villeroy & Boch, Levi’s i wiele innych. Jeszcze taniej z Wrocław Fashion Club

Czy to koniec niespodzianek? Zdecydowanie nie. Każdy, spragniony wyjątkowych okazji, smart-shopper powinien dołączyć do Wrocław Fashion Club. Dzięki udziałowi w programie lojalnościowym, radość z zakupów może być jeszcze większa. Wykorzystując specjalną kartę bądź aplikację mobilną, z każdych zakupów, u ponad 40 sklepów partnerskich na terenie wrocławskiego outletu, dodatkowo zgromadzimy 5% wartości transakcji na naszym koncie. Zebrane pieniądze będą mogły zostać wykorzystane już chwilę później, jako dodatkowa zniżka do ¼ ceny kupionego kolejnego produktu. Jak działa to w praktyce? Kupując garnitur wraz z zimowym płaszczem i zestawem koszul za 1 800 złotych, zyskujemy 90 złotych, które trafia na nasze konto we Wrocław Fashion Club. Chwilę później, kupując skórzaną torbę w kolejnym sklepie, możemy skorzystać z pieniędzy znajdujących się na naszym koncie. W tym wypadku, dzięki udziałowi w programie lojalnościowym, galanteria kosztować nas będzie 410 zamiast 500 złotych. Na uczestników Wrocław Fashion Club przez cały rok czekają także dodatkowe promocje i niespodzianki.

Odmień swoją jesienną garderobę

Black Weekend to świetna okazja do tego, aby przygotować się na chłodniejszy sezon i zadbać o zakup porządnego płaszcza czy kurtki. – Obszerna kurtka z kapturem to swoisty jesienno-zimowy klasyk – mówi Barbara Murza, stylistka Wrocław Fashion Outlet. – Jest ciepła, stylowa i bardzo praktyczna. Z kolei prosta, skórzana kurtka jest niczym mała czarna w damskiej garderobie. Idealnie sprawdza się w okresie przejściowym. Co roku powraca zarówno w klasycznej jak i w odświeżonej odsłonie, z nowoczesnymi detalami w postaci haftów, dżetów czy skórzanych odpinanych pasków. Panie mogą wybierać z całej palety przeróżnych barw, które dodają pozytywnej energii i pomagają stworzyć niebanalną stylizację. Dla panów dobrym rozwiązaniem może okazać się czarna ramoneska, wykorzystywana jako dodatkowa warstwa docieplająca pod obszernym płaszczem albo kurtką z futrzanym kapturem. O odpowiednim przygotowaniu do sezonu zimowego powinniśmy pamiętać szczególnie u naszych najmłodszych. Jesienne stylizacje muszą zapewnić im z jednej strony ciepło, z drugiej też swobodę ruchu, ale także poczucie komfortu. W tym wypadku idealnie sprawdzi się kurtka typu bomber na zatrzaski z przodu bądź z zamkiem błyskawicznym. – W przypadku chłopców kurtka doskonale pasuje do jeansów lub bawełnianych spodni dresowych, flanelowej koszuli w kratę i swetra z ciepłej dzianiny z nadrukiem w jesienne motywy – dodaje stylistka. – Dziewczynkom proponuję na przykład bawełnianą sukienkę w kwiatowe desenie, a pod nią jednolite legginsy albo ciepłe rajstopy w urokliwe wzory. Stylowym niezbędnikiem w okresie jesiennym może być futrzana kamizelka, zapinana na zamek ciepła bluza z kapturem oraz stylowy pudełkowy płaszczyk.

Jesień to idealny czas na wprowadzenie zmian w swojej garderobie. Zainspiruj się i skorzystaj z promocji, rabatów i specjalnych ofert podczas Black Weekend we Wrocław Fashion Outlet.

