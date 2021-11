W Superpharmie Black Friday, a właściwie Black Week, potrwa aż do 23.11. Kosmetyki są przecenione nawet o 50 proc. Briju, sklep z biżuterią, oferuje zniżki -15 proc. na zegarki i -25 proc. na biżuterię. Promocja trwa do 26.11. W Big Starze jest zniżka -30 proc. na wybrany asortyment. Promocja trwa do 27.11. W sklepach Deichmann zniżki sięgają nawet -50 proc. Promocje trwają do 27.11. W Design Optyk obowiązuje zniżka -30 proc. na oprawy okularowe z nowej kolekcji i -50 proc. na soczewki okularowe. W sklepach Duka obowiązuje zniżka -25 proc. na cały asortyment z AGD. W Empiku obowiązuje oferta 3 za 2 na książki i -20 proc. na zabawki. Oferta obowiązuje do 27.11. W Ernest Rust mamy ofertę -15% na kuchnie i garderoby. W IWC Home mamy -10% i darmową dostawę. Wystarczy użyć kodu: BW2021. W sklepach Leopardus 26.11. będzie -50 proc. zniżki. W sklepie Kler mamy 20 proc. zniżki. W Monnarijest od 40 do 60 proc. zniżki na wszystko. W Neonecie niektóre produkty można kupić nawet 85 proc. taniej. W Sephorze obowiązuje rabat -30 proc. na bestsellerowe marki. soczewki24.pl oferują -50 proc. zniżki na soczewki. W Świecie Książki druga książka jest tańsza o 50 proc. W Time Trend niektóre produkty są obniżone nawet o 80 proc. Wólczanka i Vistula oferują rabat do 40 proc. Przechodź na kolejne slajdy za pomocą strzałek lub gestów na smartfonie.

Tomasz Hołod / Polska Press