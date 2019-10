Black Friday 2019. Kiedy rozpoczną się zimowe wyprzedaże?

Niektóre sklepy już rozpoczęły tzw. wyprzedaże międzysezonowe, obniżając ceny wybranych artykułów. Na większe przeceny musimy poczekać do Black Friday, który wypada 29 listopada 2019 r. To przedsmak prawdziwych zimowych wyprzedaży, które rozpoczną się w grudniu. Przecenione produkty będzie można znaleźć w takich sklepach jak m.in. Reserved, Zara, H&M, C&A, Bershka, Sinsay, Camaieu, Greenpoint, Zalando, Orsay, Pull&Bear, Home&You, Cropp, New Yorker, House, Stradivarius, Forever 21, Massimo Dutti, Mango, buty CCC, Ryłko czy Deichmann.