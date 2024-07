Biznes na nielegalne paszporty covidowe. Jakie konsekwencje grożą tym, którzy je tworzyli?

- Cena za ten wpis była uzależniona od wielu rzeczy i wahała się od 100 do 500 zł – wyjaśnia prokurator Anna Lach z Dolnośląskiego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu. – To, co jest oburzające to fakt, że ci którzy umożliwiali kupno takiego certyfikatu, narażali innych na niebezpieczeństwo, bo mogli kogoś zarazić, narazili też na straty Narodowy Fundusz Zdrowia, który refundował szczepienia – dodaje śledcza.