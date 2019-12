W środę (4 grudnia) o godz. 14 rozpoczęła się sprzedaż biletów na Euro 2020, w tym na mecze Polski (Polska - Hiszpania i Polska - Szwecja). Można wybrać konkretne spotkanie grupowe, ale o tym, czy bilet kupimy, zdecyduje losowanie.

Bilety kupicie tutaj:

Ceny biletów na mecze grupowe zaczynają się od 50 euro w I kategorii, przez 125 euro w II kategorii aż do 185 euro w III kategorii. Droższe są bilety na mecz otwarcia Włochy - Turcja na Stadionie Olimpijskim w Rzymie (75-225 euro). Za mecze w 1/8 trzeba zapłacić tyle samo, ile za pojedynki grupowe.Bilety na mecze ćwierćfinałowe w Petersburgu, Monachium, Rzymie i Baku będą kosztują: 75, 145 i 225 euro, a na półfinałowe: 195, 345 lub 595 euro.Można kupić bilet pojedynczy lub bilet "Follow My Team", który umożliwia wzięcie udziału w meczu pucharowym twojej drużyny, jeśli awansuje ona z grupy. Jeśli nie, bilet straci ważność, a my otrzymamy zwrot pieniędzy. Dostępne są także bilety dla niepełnosprawnych Sprzedaż biletów rozpoczęła się w środę (4 grudnia) o godz. 14. O tym, czy dostaniemy bilet zadecyduje losowanie, które odbędzie się 18 grudnia 2019 r.