Bike Maraton 2020. Znamy kalendarz wyścigów w przyszłym roku. Zobacz!

Wszystko zacznie się w Miękini. Tam organizatorzy zapraszają 18 kwietnia. Kolejny maraton to mocne uderzenie i nie będzie czasu na wiosenne budzenie się z zimowego snu – UCI Marathon Series w Jeleniej Górze – świątecznie, 3 maja. Czyli od razu góry i to konkretne. To podpowiada również datę i weekend z wyścigiem Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska Race.

Polanica – Zdrój zaprasza 16 maja, mając stałe, wiosenne, miejsce w kalendarzu Bike Maratonu.

Za to 6 czerwca totalna nowość i zupełnie nowe miejsce, choć jeśli spojrzymy na historię maratonów MTB w Polsce, to swego czasu sporo się w tych okolicach działo. Gmina Stronie Śląskie, Sienna i Czarna Góra będą gościły kolejne zawody.

Jeszcze w czerwcu Bike Maraton wróci do Wałbrzycha, a tamtejsza trasa ma przecież swoich wiernych fanów.

4 lipca czeka już niecierpliwie Szklarska Poręba z Ultra Bike Maratonem. Końcówka czerwca to jeszcze etapówka Bike Adventure, a wszystko razem to po prostu Bike Week w Szklarskiej Porębie.