Biedronka wycofuje ze sklepów ciastka. Macie je w domu, nie jedzcie!

OSTRZEGAMY. Dramatyczny korek na A4. Dziś ciągnie się już na ponad 25 km! Nie wjeżdżajcie na autostradę

To już prawie jak serial w odcinkach. Niestety, autostrada A4 znowu jest zakorkowana. O ile w tygodniu te korki mają zazwyczaj 5 - 6 km długości, tak dzisiaj jest to ponad 25 km! Podobnie było wczoraj ok. 20 km. Wszystko przez remonty... Ostrzegamy, nie musicie, nie wjeżdżajcie n...