Biedronka: Słodziaki wracają do sklepów. Jak zdobyć pluszaki? Ile kosztują?

Do sklepów trafią nowi bohaterowie. Gang Słodziaków tym razem tworzą borsuk Bartek, nietoperz Nikodem, dzięcioł Dominik i sarenka Hania. Wśród Słodziaków Juniorów będzie można upolować pszczółkę Polę, lisa Lucusia, zajączka Zuzię, nietoperza Nikosia, dzięciołka Dominiczka i sówkę Zosię.

Gang Słodziaków 2019 w Biedronce - sprawdź, jak zdobyć maskotki, ile kosztują Słodziaki i do kiedy trwa akcja. Uwaga: do sklepów trafią nowe maskotki. Tym razem będzie można zdobyć duże Słodziaki, Juniory oraz specjalną książkę "Gang Słodziaków".

Zdobycie 15 naklejek będzie uprawniać do odbioru książki "Gang Słodziaków", która będzie w regularnej sprzedaży za 9,99 zł.

Normalna cena dużego Słodziaka to 49,99 zł, jednak będzie go można zdobyć za 19,99 po uzbieraniu 40 naklejek.

Akcja Gang Słodziaków 2019 startuje w poniedziałek, 26 sierpnia i potrwa do 17 listopada. Maskotki będzie można odbierać do 1 grudnia lub do wyczerpania zapasów.