Białe daniele można zobaczyć w Borach Dolnośląskich nieopodal Zgorzelca. "Upolowaliśmy" kilka z nich

Gdzie można spotkać białe daniele? Mapka dojazdu do Borów Dolnośląskich

"Albinosy" w Borach Dolnośląskich

Daniele można łatwo pomylić z sarnami, szczególnie gdy patrzy się na nie z pewnej odległości. Ten ssak, pochodzący z Azji Mniejszej został sprowadzony na nasz kontynent przez Rzymian, a z czasem zawędrował do innych części Europy, w tym Polski. Osobliwością wśród tych osobników jest ich ubarwienie. W lesie można spotkać niemal czarne jeleniowate, a także te, które są całkiem białe. Nie są to albinosy, jak mylnie przyjmowano, a daniele leucystyczne, czyli takie, których skóra charakteryzuje się mniejszym lub całkowitym brakiem występowania melaniny.

Skok daniela z jezdni do lasu archiwum nm

W przyrodzie wielokrotnie można obserwować to zjawisko jako sposób adaptowania się zwierząt do zmieniających się warunków. W górach częściej spotkamy ciemnobrązowe wiewiórki niż ich rude odpowiedniki. Dlaczego? Zwierzętom o ciemnym ubarwieniu łatwiej absorbować promienie słoneczne, co jest szczególnie przydatne zimą, więc z tego "korzystają".