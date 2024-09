Bezwzględny sadysta zabił trzy kocięta i spuścił je w toalecie. Sprawa wyszła, bo...zatkała się rura

W czwartek, 29 sierpnia, policjanci z Milicza zostali poinformowani o makabrycznym odkryciu w kamienicy w Krośnicach. Mieszkanka budynku, podczas próby udrażniania zatkanego kanalizacyjnego pionu, natknęła się na trzy martwe kocięta. To, co wydawało się tragicznym wypadkiem, szybko przekształciło się w sprawę kryminalną.

Po otrzymaniu zgłoszenia, funkcjonariusze szybko przystąpili do działania. Jak się okazało, w kamienicy mieszkał mężczyzna posiadający kotkę, która niedawno przyniosła na świat kocięta.

"Utopił trzy kociaki w wiadrze wypełnionym wodą, po czym wrzucił martwe już zwierzęta do toalety i spuścił wodę, co spowodowało niedrożność kanalizacji w tej kamienicy" – mówi podinsp. Sławomir Waleński.

W wyniku tych działań, kocięta zostały znalezione w tragicznych okolicznościach, a ich ciała zabezpieczył lekarz weterynarii. Schronisko dla zwierząt przejęło opiekę nad matką kociąt, należącą do brata sprawcy.

W chwili zatrzymania, 45-letni mężczyzna był pod wpływem alkoholu, co wymusiło przesunięcie jego przesłuchania na kolejny dzień. Postawiono mu zarzut zabicia ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności, co podkreśla powagę sytuacji i konieczność ochrony praw zwierząt.