Bezpłatne wieże w Świeradowie- Zdroju. Idealne na słoneczne listopadowe wędrówki. Piękna jesień w Górach Izerskich

Wieża widokowa na Smrku przyciąga Polaków i Czechów. Tu są niezwykłe widoki

To idealny pomysł na październikową wędrówkę. Na wieżę można dotrzeć z centrum Świeradowa- Zdroju spacerkiem przez Stóg Izerski. Trasa liczy około 10 km. Jeśli jednak nie mamy ochoty na taki długi spacer, polecamy kolejkę gondolową. Z górnej stacji do wieży mamy około 3 km marszu.

Na Czerniawskiej Kopie modrzewiowa wieża skryta jest między drzewami. Jesień jest tu taka barwna

Wykonana z drzewa modrzewiowego wieża stanęła dokładnie w tym samym miejscu, co kiedyś jej poprzedniczka. Jej wysokość to 15 m, a z dwóch tarasów widokowych rozpościerają się niezwykłe widoki na Góry Izerskie i okolicę. Obok wieży zbudowane zostały miejsce do wypoczynku i stojaki na rowery, co ma znaczenie z uwagi na bliskie sąsiedztwo ścieżek rowerowych Singletrack.

U podnóża wieży możemy odpocząć na ławeczkach. Paulina Gadomska

Do wieży na Czerniawskiej Kopie prowadzą szlaki turystyczne. Nie ma możliwości dostania się tutaj samochodem. Wyruszając z centrum Świeradowa musimy pokonać około 7 km, aby wejść na szczyt drewnianej budowli. Dla tych widoków warto.