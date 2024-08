Bezpłatne spływy kajakowe "Poznaj ekosystem Wrocławskiego Węzła Wodnego" - edukacja i aktywność fizyczna w jednym!

Zapraszamy na bezpłatne spływy kajakowe „Poznaj Ekosystem Wrocławskiego Węzła Wodnego” , które odbędą się na rzekach Odra i Oława. To niepowtarzalna okazja, aby poznać Wrocław z perspektywy rzeki oraz wzbogacić swoją wiedzę na temat lokalnego ekosystemu, historii i kultury. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich – dorosłych, seniorów, dzieci oraz młodzieży, a jego celem jest edukacja i wspólne odkrywanie piękna Wrocławia.

Po spływie, Odra Centrum zaprasza do skorzystania z licznych atrakcji dostępnych na miejscu. W centrum znajdują się m.in. piękne tarasy z widokiem na rzekę, Mała Szkutnia , kawiarnia, akwarium z Księżniczkami, Odrateka , Akademia Węzłów oraz wypożyczalnia kajaków i łodzi. Dla najmłodszych przygotowano kącik dziecięcy oraz wiele innych atrakcji, które z pewnością umilą czas spędzony nad wodą.

Każdy spływ kajakowy połączony będzie z akcją sprzątania rzek . Uczestnicy otrzymają specjalny sprzęt, taki jak chwytaki i worki, aby aktywnie przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. To doskonała okazja, aby wspólnie zadbać o czystość rzek i ich otoczenia, jednocześnie ucząc się odpowiedzialności za nasze naturalne środowisko.

Spływy organizowane są dla grup liczących do 30 osób. Terminy spływów to 29 i 30 sierpnia 2024 roku, a wszystkie wydarzenia odbędą się w Odra Centrum przy Wybrzeżu Juliusza Słowackiego 5B we Wrocławiu, tuż obok Mostu Grunwaldzkiego.