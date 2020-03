Wrocławskie centrum wiedzy o wodzie Hydropolis przygotowało sporo atrakcji. Dzięki nim każdy w swoim zaciszu może poszerzyć wiedzę o wodzie. Na Facebooku Hydropolis (https://www.facebook.com/hydropoliswroclaw) pojawił się cykl aktywności #HYDROwDOMU. To między innymi filmiki z eksperymentami do wspólnego wykonania w warunkach domowych, wirtualne spotkania edukacyjne z Ośmiornicą, Rekinem i „szalonym naukowcem” - w tej roli wystąpił edukator Wojciech Dreiseitel. - Na facebookowym profilu Hydropolis zobaczycie wiele fascynujących rzeczy na temat wody i wszystkim, co z nią związane - wyjaśnia Marcin Garcarz, wiceprezes MPWiK Wrocław Wrocławska atrakcja przygotowała też zadania do wykonania w domu, zabawy, ciekawostki i inspiracje. Na profilu Hydropolis dowiesz się m.in., jak wykonać środki czystości, dlaczego tak ważne jest częste mycie rąk i jak domowym sposobem sprawdzić odczyn substancji. - Najlepszą formą nauki jest zabawa, dlatego przez ostatnie dni ciężko pracujemy i przygotowujemy między innymi eksperymenty. To doświadczenie, które objaśnią prawa chemii czy fizyki w bardzo efektywny sposób, a przy tym można je wykonać w warunkach domowych. Wystarczą proste składniki, które zazwyczaj mamy w naszych kuchniach - dodaje Wiola Samborska, menedżerka Hydropolis.

Hydropolis