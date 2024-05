Bezpłatne badania w kierunku osteoporozy dla mieszkanek Dolnego Śląska. Miasta, terminy, rejestracja!

- Z radością informujemy o rozpoczęciu inicjatywy zdrowotnej skoncentrowanej na profilaktyce i diagnozowaniu osteoporozy we wczesnym stadium. Osteoporoza nie musi być nieuniknioną częścią starzenia. Dzięki badaniom i odpowiedniej profilaktyce można jej zapobiegać. Do tej pory byliśmy już w Dzierżoniowie, Stroniu Śląskim, Kłodzku oraz Wołowie, jednak z pewnością nie były to nasze ostatnie wizyty w tych miasteczkach - wyliczają organizatorzy akcji bezpłatnych badań densytometrycznych.