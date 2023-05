"Bezdomne serce z NMP" i bezsilność służb wobec ludzkiej tragedii w Legnicy

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Oficerem Prasowym Legnickiej Komendy.

- Wiemy o tym panu, nasi funkcjonariusze kilka razy dziennie próbują z nim rozmawiać i chcą aby przeniósł się do legnickiej noclegowni. Jednak ten konsekwentnie odmawia przyjęcia pomocy. Nie możemy nikogo zmusić, do przyjęcia jej. Ten człowiek nie jest agresywny, po prostu nie chce rozmawiać. Niestety w takiej sytuacji mamy związane ręce, jednak nadal będziemy sprawdzać czy młodemu mężczyźnie nic nie zagraża - odpowiada nam rzeczniczka.

Kim jest bezdomny z Najświętszej Maryi Panny

Dzięki panu Bolesławowi udało nam się namierzyć znajomą bezdomnego. Jak mówi w rozmowie z nami Mateusz pochodzi ze Strzegomia i jest chory na schizofrenię. Po leczeniu w szpitalu matka nie przyjęła go pod swój dach i tak trafił na legnicką ulicę. Mateusz pilnie potrzebuje leczenia, ale dopóki nie zgłosi się sam do lekarza, lub nie zrobi tego ktoś z jego rodziny służby są bezradne. Z informacji uzyskanych od znajomej Mateusza, dowiedzieliśmy się, że matka w asyście strzegomskiej policji wyrzuciła mężczyznę z domu.

Tej informacji nie udało nam się potwierdzić ze względu na brak kontaktu z Rzecznikiem prasowym Komendy w Świdnicy. Jeśli taką informację uzyskamy zaktualizujemy materiał.

Kolejna próba ratowania Mateusza przez pana Bolesława znów okazała się fiaskiem. Pod numerem 112 odpowiedziano mu, że skoro nie jest agresywny to może pozostać na tej ławce..."

