Betonoza we Wrocławiu. W tych miejscach kiedyś było zielono! [ZDJĘCIA]

To że Wrocław tak diametralnie się zmienił w porównaniu z latami 90. ubiegłego wieku, to dobrze, ale czy faktycznie wszystko poszło w dobrym kierunku? To pytanie nasuwa się samo, gdy porównuje się zdjęcia sprzed lat ze współczesnymi. Niestety, w wielu kluczowych miejscach włodarze miasta postawili na beton i asfalt, starając się dokładnie zabudować każdą wolną i kiedyś zieloną przestrzeń. Na kolejnych stronach porównujemy zielone kiedyś miejsca z tym, jak wyglądają dziś. Wśród wybranych przez nas przykładów są też miejsca, które nigdy nie były zielone, ale też - przebudowując je - nie zrobiono nic, by stały się choć nieco bardziej przyjazne. Zobaczcie, przechodząc na kolejne slajdy za pomocą strzałek lub gestów.

