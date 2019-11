Betard Sparta z nowym zawodnikiem! Kontrakt z WTS-em podpisał Daniel Bewley

Młody zawodnik jest już etatowym reprezentantem swojego kraju, a na swoim koncie ma między innymi srebrny medal Indywidualnych Mistrzostw Wielkiej Brytanii seniorów. Transfer Bewleya jest kontynuacją polityki transferowej klubu, czyli stawiania na młodych, perspektywicznych zawodników. – Chcemy, by kibice na Stadionie Olimpijskim mogli oglądać nie tylko najciekawsze widowiska, ale także najbardziej ekscytujących zawodników. Nic tak nie rozpala wyobraźni kibica jak możliwość oglądania w akcji młodego utalentowanego żużlowca, który może stać się jedną z największych gwiazd w swojej dyscyplinie sportu. Dan we Wrocławiu będzie miał idealne warunki do tego, by w pełni wykorzystać swój potencjał – podsumowuje Andrzej Rusko, prezes WTS.