Beskidy: nowy szlak jeszcze w tym roku, może się równać z tym na Korsyce. Przez jakie szczyty będzie prowadził i ile zajmie jego pokonanie?

Nowy szlak turystyczny w Beskidach. Jego długość powala

Szlak „The Loop” w Beskidach: kiedy zostanie otwarty?

Planowana data otwarcia trasy „The Loop” to 27 maja 2023, a więc już całkiem niedługo. Turyści, którym uda się pokonać ją w całości mogą liczyć na specjalną odznakę – nie będzie to jednak proste, bo szlak ma liczyć ok. 250 kilometrów, a jego przejście szacunkowo zajmie ok. 2 tygodni. Miłośnicy górskich wędrówek, na pewno z przyjemnością podejmą to wyzwanie.