Będzie więcej pociągów z Wrocławia. Oto rozkład jazdy PKP Intercity na sezon 2021/2022. Zobacz!

Nowy rozkład jazdy przyniesie zwiększenie liczby połączeń z i do Wrocławia.

Wrocławianie będą mogli korzystać już z blisko 50 pociągów. Z 14 do 16 zwiększy się liczba połączeń do Krakowa. Na trasie z pomiędzy Wrocławiem a stolicą Małopolski zaczną jeździć dwa nowe pociągi - IC Boznańska i IC Siemiradzki. Ten drugi pozwoli dodatkowo dojechać do Rzeszowa i Przemyśla.

Więcej będzie także pociągów łączących Wrocław z Poznaniem. Skróci się czas przejazdu między miastami z 1 godziny i 44 minut do 1 godziny i 28 minut dla najszybszego pociągu (IC Heweliusz). Nowym połączeniem na tej trasie będzie kursujący z i do Trójmiasta skład IC Lednica, który w wakacyjne weekendy pojedzie w wydłużonej relacji do i z Wrocławia, zapewniając dodatkowe połączenie Dolnego Śląska z Trójmiastem.

W obowiązującym od 12 grudnia 2021 roku rozkładzie jazdy uruchomiony zostanie pociąg IC Łużyce relacji Warszawa – Wrocław – Zgorzelec. Wydłużenie relacji nocnego pociągu IC Przemyślanin, kursującego do tej pory do Słupska, pozwoli na bezpośrednie podróże z Wrocławia, Żmigrodu i Obornik Śląskich do Ustki.