Będzie nowy przystanek na trasie Oleśnica-Wrocław

Podróżujący zyskają dostęp do kolei na linii do Wrocławia i w kierunku Oleśnicy (linia kolejowa nr 143). Na stacji Mirków wybudowane zostaną dwa perony. Będą oświetlone, a na nowych przystankach staną wiaty, ławki, oznakowanie i gabloty z rozkładami jazdy. Planowane są pochylnie od pobliskiego przejazdu, które zaprojektowane zostały z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Prace na przystanku Mirków obejmą również przejazd kolejowo-drogowy oraz niezbędny zakres przebudowy sieci trakcyjnej i odwodnienie. Kurs pociągu z Wrocławia Głównego do Mirkowa będzie trwał poniżej 25 minut.