Będzie nowy odcinek S3. Z Bolkowa pojedziemy do Szczecina. Zobacz szczegóły

Do wykonania pozostał odcinek o długości 14,4 km, a więc ok. 25 proc. prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (na odcinku Kaźmierzów - Polkowice są to 2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pasy awaryjne, na odcinku Polkowice - Lubin Północ są to 2 jezdnie po 3 pasy ruchu i pasy awaryjne ) oraz węzły Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ.

Ponadto do zrobienia jest 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca będzie musiał uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.

Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r. Prace zrealizuje konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe (lider), Masfalt oraz Drogomex (partnerzy). Wartość umowy to ok. 228,4 mln zł.