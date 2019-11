Asteroida 2006 WH1 leci w kierunku Ziemi. To koniec naszej cywilizacji?

Asteroida 2006 WH1 zbliży się do Ziemi 20 grudnia 2019 roku!

Asteroida jest gigantyczna, ale powinna ominąć Ziemię w bezpiecznej odległości.

W przyszłości asteroida może się znaleźć na kursie kolizyjnym z Ziemią.

Asteroida 216258 2006 WH1 zbliży się do Ziemi już 20 grudnia 2019 roku!Czy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla Ziemi? Czy Asteroida 2006 WH1 spowoduje koniec świata?W internecie zapanował strach. "Asteroida 2006 WH1 uderzy w Ziemię!", "Koniec świata czeka nas tuż przed Bożym Narodzeniem!" - komentują internauci.Co na to NASA? Czy obawy o końcu świata zostały potwierdzone? Na szczęście naukowcy z NASA uspokajają. Asteroida 216258 2006 WH1. Zdaniem ekspertów asteroida 216258 2006 WH1 najbliżej Ziemi znajdzie się 20 grudnia 2019 roku, jednak naszej planecie nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.Asteroida jednak zdaniem NASA jest potencjalnie niebezpieczna dla Ziemi. Jak bowiem twierdzi Agencja Kosmiczna, orbita asteroidy 2006 WH1 może zostać zniekształcona przez Efekt Jarkowskiego, czyli wskutek pochłaniania energii słonecznej, które zmienia tor lotu. Oznacza to, żeKażdego roku w ziemskiej atmosferze spalają się dziesiątki ton kosmicznych skał. Większe obiekty kosmiczne uderzają w powierzchnię Ziemi raz na 100-1000 lat. W bliskim sąsiedztwie Ziemi krąży ponad 19 tys. obiektów. NASA oraz ESA obserwują asteroidy, szczególnie te, które mogą być potencjalnie groźne dla Ziemi.Naukowcy z NASA są pewni - w Ziemię uderzy asteroida. Kiedy to nastąpi? I czy właśnie asteroida spowoduje koniec świata?