Będzie 50 plus do 2450 złotych płacy minimalnej w 2020 roku. PiS planuje zmiany

Gazeta Lubuska

PiS planuje podniesienie pensji minimalnej nie do zadeklarowanego poziomu 2450 zł, a do 2,5 tys. zł. Mikroprogram „Pensja 50+” to podobno osobiste pragnienia premiera, które doszły do uszu pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - donosi portal innpoland.pl.