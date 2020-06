Będą kolejne sklepy Aldi we Wrocławiu. Gdzie jeszcze powinny powstać?

8 maja 2020 r. otwarto nowy sklep Aldi przy ul. Długosza. To już siódmy market tej sieci we Wrocławiu. Kolejny buduje się przy ul. Grabiszyńskiej obok dawnej Fadromy. I to nie koniec.

Aldi Sp. z o.o. ograniczył otwieranie nowych dyskontów spożywczych z powodu epidemii koronawirusa. Wrócił już jednak do realizacji założonych planów. Zapowiedział nawet trzykrotny wzrost otwieranych sklepów do końca 2022 roku - mówi Oktawian Torchała, CEO Aldi w Polsce na łamach portalu investmap.pl.

Sieć szuka miejsc na nowe sklepy.Ostatnio kupiła nieruchomość przy ul. Zwycięskiej, gdzie miał powstać hotel.

Źródło: investmap.pl

