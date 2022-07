Baseny w Świdnicy są już otwarte! Zobacz jak wyglądają, ile kosztuje wstęp i jakie atrakcje czekają Dariusz Gdesz Adrianna Szurman

Baseny w Świdnicy zostały otwarte! To idealne miejsce, żeby poszukać ochłody. Na miejscu czeka cała masa atrakcji dla młodszych i starszych pływaków. Z Wrocławia to jedynie 50 km, ale za to nie ma tu tłumów, obiekt jest po kompleksowej modernizacji, a ceny za wstęp zaczynają się od 10 zł.