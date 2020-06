Baseny nie zostaną otwarte. Nie zdążą do soboty [ZASADY]

Basen przy Wejherowskiej niemal na pewno nie ruszy w tę sobotę Janusz WóJtowicz / Polska Press Grupa

To już pewne. Większość basenów nie będzie czynna od 6 czerwca, choć przed kilkoma dniami zgodził się na to rząd. Dlaczego? Bo do dziś nie pojawiły się oficjalne wytyczne mówiące o tym, jak ma zostać zapewnione bezpieczeństwo basenach. Jest wiele niejasności. "Dostaliśmy za mało czasu" - mówią zarządcy basenów. I zapowiadają, że na razie część z nich pozostanie zamknięta.