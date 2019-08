Basen przy Wejherowskiej będzie zamknięty przez blisko miesiąc!

Czy we wrocławskiej komunikacji miejskiej dalej będzie można płacić zbliżeniowo?

Unijna dyrektywa zakłada, że bowe przepisy, które wejdą w życie we wrześniu, będą zobowiązywały do wprowadzenia numeru PIN nawet przy niektórych transakcjach poniżej 50 zł. Problem w tym, że urządzenia działające we wrocławskim taborze nie pozwalają na wpisanie PIN-u.