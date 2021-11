Bardzo ciekawy budynek mieszkalny jest budowany w centrum Wrocławia (ZOBACZ WIZUALIZACJE)

"Szukaliśmy inspiracji we wrocławskich kamienicach. Oczywiście na tyle, na ile ludzie znad morza mogą wejść w skórę wrocławianina. Chcieliśmy nawiązać do kamienic, może nie zupełnie jeden do jednego, jednak te łuki w budynkach we Wrocławiu są bardzo charakterystyczne" - mówi mgr inż. arch. Paulina Czurak-Czapiewska z sopockiej firmy Ideograf, która zaprojektowała budynek.

Okazały budynek mieszkalny przy ul. Braniborskiej 58-68 ma mieć łącznie ok. 18 tys. m kw. powierzchni. Mimo, że wygląda na zrobiony z cegły, to jest to tylko jego elewacja, która ją imituje.

"W dzisiejszych czasach budowanie tylko z cegły jest finansowo nierealne" - dodaje Paulina Czurak-Czapiewska.

Obiekt powstaje w systemie najmu instytucjonalnego. Oznacza to, że mieszkania będą wynajmowane długoterminowo od profesjonalnej firmy, która będzie zarządzała budynkiem. W Polsce jest to nowość, chociaż ten sektor prężnie się rozwija. Dokładne ceny najmu nie są jeszcze znane, ale kwoty mają być zbliżone do tych, jakie są oferowane przez prywatnych właścicieli mieszkań.