Barbórka 2019. Życzenia imieninowe dla Barbary [WIERSZYKI, RYMOWANKI]

Życzenia imieninowe dla Barbary/Basi

Basieńko! Przy dzisiejszym dniu radości

życzę Ci 100 lat spędzonych w szczęściu i pomyślności.

Niech Ci życie w miłości płynie

i niech Cię wygrana w totka nie ominie!

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Imieniny - każdy to powie,

najlepsza okazja, by wypić za zdrowie.

Toast za Ciebie, za lepsze czasy,

by nie zabrakło piwa i kasy.

Ostatni toast, rzecz najważniejsza,

by jutro głowa nie była cięższa...

Dziś imieniny są naszej Basi,

do której każdy pan się łasi.

Życzymy więc jej szczęśliwego życia

i miliona złotych do zdobycia.

Niech nam zawsze będzie tak uśmiechnięta,

jak w dniu jej dzisiejszego święta

Wszystkiego najlepszego