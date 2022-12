Bali: nowy kodeks karny Indonezji uderzy w turystów. Obrońcy praw człowieka są oburzeni. Czego zakazano?

Zakaz seksu to kolejny kryzys turystyki na Bali?

Bali i cała Indonezja wprowadza nowe zakazy

6 grudnia 2022 parlament Indonezji uchwalił przyjęcie nowego kodeksu karnego. Dokument liczy 200 stron, mieszczących ok. 600 artykułów. Jak twierdzi Yasonna Laoly, indonezyjski minister ds. sprawiedliwości i praw człowieka, nowy kodeks karny to wielki sukces: Indonezja wreszcie porzuca swoje stare przepisy, odziedziczone po czasach kolonialnych.

Nie wszyscy są jednak tak entuzjastycznie nastawieni do nowego kodeksu karnego Indonezji. Wśród zapisów znajduje się nie tylko zakaz krytyki prezydenta i państwowej ideologii, apostazji i propagowania antykoncepcji, ale też – na co uwagę zwracają światowe media – seksu pozamałżeńskiego. Za współżycie bez ważnego ślubu na terenie Indonezji, także słynnej wakacyjnej wyspy Bali, grozić będą kary do jednego roku pozbawienia wolności.

Parlament w Dżakarcie przegłosował wprowadzenie nowego kodeksu karnego, penalizującego seks przedmałżeński. To nieco tylko zmieniona wersja dokumentu z 2019 r., który nie wszedł w życie z powodu fali protestów. leolintang, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

