Bał się żony, więc... zgłosił że chcieli mu odciąć głowę. Postawił na nogi całą policję

Jak informuje Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji, 12 maja po godzinie 4 rano policjanci prewencji zostali poinformowani o rozboju, do którego miało dojść w rejonie skrzyżowania ul. Beethovena z Sikorskiego w Wałbrzychu. 45-letni letni mężczyzna oświadczył, że nieznani mu sprawcy użyli gazu łzawiącego, popchnęli go w krzaki i zagrozili odcięciem mu głowy! Doprowadzili go tym samym do stanu bezbronności i zabrali 110 złotych.

- Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji II w Wałbrzychu rozpoczęli poszukiwania sprawców rozboju. Szybko jednak zebrali dowody, z których wynikało, że informacje przekazane przez mężczyznę są nieprawdziwe... Zgromadzony w sprawie materiał wskazywał jednoznacznie, że do zdarzenia w ogóle nie doszło, a niedoszły pokrzywdzony zawiadomił o przestępstwie, którego nie popełniono. Okazało się, że wałbrzyszanin obawiał się reakcji swojej żony po tym jak wcześniej wydał pieniądze m.in. na alkohol - tłumaczy Marcin Świeży z KMP w Wałbrzychu.