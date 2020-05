Bakterie w serze, salmonella w ziołach, drut w smalcu. Masz to w domu, nie jedz! [LISTA PRODUKTÓW WYCOFYWANYCH]

Zagrożenie: W jednej partii sera Gouda oraz w jednej partii sera Rycki Edam zbadanych na zlecenie producenta wykryto bakterie Listeria monocytogenes. Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Szczegóły dotyczące produktów: Produkt – Ser żółty Gouda marki Ryki, 135 g, plastry Numer partii: 180359 Data minimalnej trwałości: 18.10.2019 ZOBACZ WIĘCEJ NA KOLEJNYM SLAJDZIE ---> Produkt – Ser żółty Rycki Edam marki Ryki, 135 g, plastry Numer partii: 060658 Data minimalnej trwałości: 23.10.2019 Producentem obu produktów jest: Spółdzielnia Mleczarska Ryki, ul. Żytnia 3, 08-500 Ryki, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 06161601 WE Spółdzielnia Mleczarska Ryki wdrożyła procedurę wycofania z obrotu powyższych partii serów, zidentyfikowano i poinformowano odbiorców towaru o zablokowaniu i wycofaniu kwestionowanych partii produktu z rynku. Producent poinformował, że część produktów została zutylizowana zgodnie z procedurą sieci handlowych, a pozostały ser jest wycofywany z obrotu. Zalecenia dla konsumentów: W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktów objętych komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem. Konsumenci powinni sprawdzić czy posiadają w domu partie produktów objętych komunikatem. Produkty z tych partii należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym zostały zakupione. Informacje na temat objawów związanych z zakażeniem Listeria monocytogenes zawarte są na stronie internetowe: gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne. ZOBACZ WIĘCEJ NA KOLEJNYM SLAJDZIE --->

GIS