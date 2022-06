Baby boom we wrocławskim zoo. Słodkie maluchy z ogrodu zoologicznego

Wiosna to czas prawdziwego baby boom w ogrodach zoologicznych. To wtedy rodzi się najwięcej młodych, co szczególnie wyraźnie widać wśród kopytnych. W zoo we Wrocławiu na świat przyszły m.in.: żubr, takin złoty, kozy i renifer. maluchy są ciekawe świata i naprawdę urocze. Sprawdźcie sami! Zobaczcie słodkie maluchy z wrocławskiego zoo. Poruszajcie się za pomocą STZRAŁEK i GESTÓW w smartfonie.

Zoo Wrocław