Awantura o Misia. W Smolcu otworzył się bar mleczny pod tą samą nazwą, co legendarny wrocławski lokal

1 lipca w Smolcu pod Wrocławiem Pełną Parą Bistro zostało oficjalnie zamknięte, a 10 dni później na jego miejscu pojawił się Bar Mleczny Miś. Proces rebrandingu zakończył się falą negatywnych komentarzy. Część użytkowników mediów społecznościowych oskarża właścicieli nowego smoleckiego Misia o kradzież nazwy.

"Bar mleczny Miś kojarzy się tylko i wyłącznie z wrocławskim. Po co kraść nazwę??" - komentuje na Facebooku Aleksandra.

W wyniku reakcji internautów na funpage'u smoleckiego lokalu pojawiło się oświadczenie właścicieli, którzy napisali, że inspiracją do nowej nazwy ich bistro jest słynny film Barei. Mimo, że wrocławski Bar Mleczny Miś przy ul. Kuźniczej należy do najbardziej znanych w regionie, to nie jest jedynym lokalem o tej nazwie w kraju i za granicą.

"Nazwa lokalu o nazwie "Miś" nie jest zastrzeżona i w Polsce barów o takiej nazwie jest wiele. Między innymi w Pile, Toruniu, Inowrocławiu, Włocławku, Kluczborku, Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, a także w Londynie. Logo naszego baru jest całkowicie inne, niż to we Wrocławiu" - można przeczytać w oświadczeniu.

Oświadczenie Baru Mlecznego Miś w Smolcu Screen: facebook.com/Pelnaparabistro

Według nieoficjalnych ustaleń, właściciele wrocławskiego baru otrzymali informacje o pojawieniu się konkurencyjnego Misia od znajomych. W poście zamieszczonym na stronie ponadpięćdziesięcioletniego wrocławskiego Misia, autorka napisała, że jej firma nie ma nic wspólnego z barem ze Smolca. Z treści wynika, że nowo powstały bar czerpie korzyści z podobieństwa do rozpoznawalnej marki.