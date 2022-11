Awantura na cmentarzu w Kowarach. Biesiadujący Romowie zaatakowali interweniujących policjantów Alina Gierak

Na cmentarzu w Kowarach jest pochowany między innymi Stefana Dymitri ps. Cororo , wirtuoz skrzypiec, jeden z najbardziej znanych polskich muzyków ulicznych. Zmarł 26 października 2002 roku w Krakowie, został pochowany na cmentarzu komunalnym w Kowarach. fotopolska.eu

Na cmentarzu w Kowarach doszło wczoraj (1 listopada 2022) do wielkiej awantury. Romowie biesiadowali głośno i hucznie. Pili alkohol. Nie uciszyli się nawet podczas mszy. Przeszkadzało to innym odwiedzającym, którzy wezwali policję. Wówczas doszło do karczemnej awantury. Efekt? Trzech mężczyzn zatrzymanych w areszcie. Dwóch z nich może mieć postawione zarzuty czynnej napaści na policjantów.