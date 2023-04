Autostrada A4 pod Wrocławiem zablokowana, porozbijane samochody. Chcieli sobie pooglądać wypadek i doprowadzili do drugiego

Do dwóch wypadków na A4 doszło dzisiaj, 15 kwietnia za węzłem Kąty Wrocławskie w kierunku Legnicy. Do pierwszego wypadku doszło przez to, że kierowca nie zachował należytego odstępu przed wcześniejszym samochodem. Wypadek miał miejsce na pasie w kierunku Legnicy. Auto najechało na tył drugiego samochodu. W efekcie jazda w kierunku Legnicy autostradą a4 jest niemożliwa.