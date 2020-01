Autobus zepsuł się na torach na Kołłątaja. Tramwaje jeżdżą objazdami

Na Szczepinie złapano włamywaczy. Zobaczcie, co mieli przy sobie [ZDJĘCIA]

Wybijak, łamak i kominiarka to część wyposażenia złodziei, którzy wpadli tuż po włamaniu do auta. Mężczyźni zostali złapani na Szczepinie dzięki informacji przekazanej przez mieszkankę osiedla. Grozi im do 10 lat więzienia.