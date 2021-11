Atrakcje ziemi kłodzkiej. 10 mniej znanych, ale wartych zobaczenia

Ziemia kłodzka jest jedynym z najciekawszych terenów turystycznych Dolnego Śląska. Blisko tu z Wrocławia, Wałbrzycha i niewiele dalej z pozostałych regionów województwa.

Między innymi dlatego co roku setki tysięcy turystów odwiedzają ziemię kłodzką, żeby zobaczyć jej największe atrakcje. Oczywiście Góry Stołowe, Twierdza Kłodzko czy Muzeum Papiernictwa są priorytetem na liście, jednak o naszych propozycjach też warto pamiętać. To atrakcje dla całych rodzin, które nie powinny sprawić problemu i przynieść dużo radości. Jedną z nich umownie przypisaliśmy do ziemi kłodzkiej, choć znajduje się już po czeskiej stronie. Wszystko dlatego, że kościół w Neratovie oddalony jest zaledwie o kilka kilometrów od polskiej granicy.

Każdego, kto zdecyduje się je odwiedzić, zaskoczą niezwykle pozytywnie i pozostawią wyjątkowe wspomnienia. Zobaczcie!