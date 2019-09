Atlas grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących. Zobacz!

Atlas grzybów online. Przed grzybobraniem warto zajrzeć do atlasu grzybów, by upewnić się, ze zbieramy tylko grzyby zdatne do jedzenia. Jak odróżnić grzyby jadalne od trujących? Grzyby jadalne - grzyby trujące, jak je odróżnić. Zobaczcie nasz poradnik i galerię grzybów jadalnych i trujących. Jakie grzyby zbierać? Przeczytajcie i zobaczcie atlas grzybów online.

ATLAS GRZYBÓW ONLINE 2019. Atlas grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących Sezon na grzyby rozpoczęty! Apelujemy o ostrożność i prezentujemy porady, jak odróżnić grzyby jadalne od trujących. Jakie grzyby zbierać? Zbierając grzyby należy przede wszystkim kierować się zasadą dużych owocników, grzybów dojrzałych, ponieważ pozwala to na precyzyjniejsze określenie różnic grzybów jadalnych, a trujących, które często są do siebie bardzo podobne. Co więcej pamiętajmy o wyciąganiu lub wykręcaniu grzybów, a nie ich wycinaniu - mówiła Mirosława Synak. Kliknijcie w obrazek, aby przejść do galerii zdjęć grzybów:

NASZ WIDEOPORADNIK: Źródło:gloswielkopolski.pl