Atak nożownika w biały dzień pod galerią w Jeleniej Górze. 27- letni napastnik w rękach policji

Do zdarzenia doszło koło godz. 11.00 przed jedną z jeleniogórskich galerii. Pomiędzy mężczyznami doszło do sprzeczki, której powodem były najprawdopodobniej pieniądze. 27- latek ugodził nożem 31- latka, a następnie uciekł. Zaatakowany mężczyzna trafił do szpitala.

- Policjanci w wyniku podjętych czynności ustalili tożsamość mężczyzny podejrzewanego o ten czyn oraz jego rysopis. Kilka godzin późnej zatrzymali go na jednej z jeleniogórskich ulic- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

27- letni mężczyzna trafił do aresztu. Mężczyźnie grozi do 15 lat pozbawienia wolności.