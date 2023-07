Asyż, czyli miasto św. Franciszka. Co warto tam zwiedzić? Zachwycające zabytki docenione przez UNESCO i przepiękny zamek na wzgórzu Patrycja Seklecka

Nie bez powodu podróżnicy z całego świata od zawsze zachwycają się najróżniejszymi częściami Włoch – w końcu to kraj z niesamowicie długą i ciekawą historią, której relikty można podziwiać do dziś. Jednym z takich miejsc jest Asyż, czyli miasto św. Franciszka. Co warto tam zwiedzić? Zachwycające zabytki docenione przez UNESCO i przepiękny zamek na wzgórzu zauroczą każdego, kto ceni sobie miejsca skłaniające do refleksji.