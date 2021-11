Artur "Waluś" Walczak jest podłączony do sztucznej nerki i respiratora. Rodzina zbiera pieniądze na leczenie

Jak informuje siostra poszkodowanego Iwona, jego nerki zaczęły pracować. Wiele wskazuje na to, że za jakiś czas „Waluś” może zostać wypisany z wrocławskiej lecznicy. Wówczas konieczne będzie przeniesienie go do specjalistycznego ośrodka, który zajmie się jego rehabilitacją. Koszty pobytu w takim miejscu są ogromne, a rodziny nie stać na taki wydatek. Dlatego najbliżsi założyli zbiórkę internetową, z której zebrane środki przeznaczone zostaną na leczenie Artura.

- Zwracam się z prośbą o pomoc dla mojego brata Artura Walczaka, który po walce na Punchdown doznał wylewu krwi do mózgu, jego niedotlenienia i w stanie krytycznym z obrzękiem mózgu został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację usunięcia krwiaka. Po operacji neurochirurgicznej został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną w której przebywa do dzisiaj. W związku z niewydolnością narządów został podłączony do sztucznej nerki i respiratora. Jako siostra nie mam takiej kwoty, aby pokryć koszty utrzymania, leczenia, rehabilitacji i bieżących opłat, dlatego zwracam się do Was z wielką prośbą o pomoc w zebraniu funduszy na rehabilitację mojego brata