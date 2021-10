Aronia - superowoc. Idealna w walce z cukrzycą, nadciśnieniem i otyłością. A teraz interesuje się nią wojsko! (ROZMOWA)

- Gdy zbadano 180 roślin, jadalnych i produktów pochodzenia roślinnego, to aronia zajęła pierwsze miejsce, jako ta, która ma najlepsze właściwości lecznicze. Miała najwięcej związków prozdrowotnych. Drugie miejsce zajęło kakao, trzecie - owoce dzikiej róży - mówi prof. Jan Oszmiański z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rozmawia Robert Migdał

Kiedy słyszę słowo "aronia", to od razu mam przed oczami moich rodziców-emerytów, którzy w swoim ogródku działkowym hodują te owoce, a potem robią z nich soki, dżemy...

- Aronia to super owoc, który jest bardzo zdrowy. Lubią go nie tylko emeryci, ale zainteresowało się nim właśnie... Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Czemu?

- Na tegorocznym, wrześniowym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, firma, która produkuje soki z aronii według naszych patentów, uzyskała nagrodę "Lider Bezpieczeństwa Państwa". Przyznali ją m. in. lekarze wojskowi, którzy zasiadali w jury - stwierdzili, że aronia i jej przetwory mają wielkie znaczenie dla wojska: szczególnie dla wojskowych pilotów, informatyków, którzy są narażeni na działanie promieniowania jonizującego, dla pracowników służb łączności. Aronia może ich chronić przed tym promieniowaniem oraz wzmacniać wzrok żołnierzy.

Kiedy kilka lat temu był wybuch w elektrowni atomowej w Japonii, to Japończycy hurtowo kupowali w Polsce aronię, żeby podawać ją swoim mieszkańcom.

- Tak, to prawda. Żeby chronić przed skutkami promieniowania. I po wybuchu w Czarnobylu też tak było - im też serwowano aronię. Bo aronia jest idealna do walki z wolnymi rodnikami, które powstają w efekcie promieniowania jonizującego. Te wolne rodniki to są niesparowane elektrony, które są w stanie przyłączać się i uszkadzać miejsca, do których przylgnęły. A dobre związki zawarte w aronii są w stanie przechwytywać te wolne rodniki i je neutralizować.

Jeśli może pomóc i wzmocnić organizmy żołnierzy, m. in. pracujących ze sprzętem elektronicznym, to i przydałoby się, żeby aronię pokochały dzieci, które godzinami siedzą przed ekranami komputerów…

- Na dobre by im to wyszło.

Od 20 lat zajmuje się pan aronią, napisał pan 40 publikacji na jej temat, ma pięć patentów z nią związanych. Zna pan aronię, jak nikt inny. Czemu jest ona taka super?

- Aronia - moja miłość (śmiech). Gdy w Finlandii zbadano 180 roślin, jadalnych i produktów pochodzenia roślinnego, to aronia zajęła pierwsze miejsce, jako ta, która ma najlepsze właściwości lecznicze. Miała najwięcej związków prozdrowotnych. Drugie miejsce zajęło kakao, trzecie - owoce dzikiej róży. Aronia zawiera bardzo dużo związków: polifenoli – bioaktywnych substancji skutecznych w zwalczaniu wielu chorób. Te związki są doskonałą tarczą obronną dla naszego organizmu, ale niestety w smaku są gorzkie i cierpkie: dlatego angielska nazwa aronii to "dławiąca jagoda". Dlatego - niestety - jest tak niedoceniana i mało spożywana. Ale jest super lekarstwem: przede wszystkim wzmacnia włosowate naczynia krwionośne, ich wytrzymałość - to powoduje np. poprawienie wzroku. Ja sam regularnie spożywam aronię i nadal nie noszę okularów. To wzmacnianie naczyń krwionośnych ważne jest też u osób chorych na miażdżycę, cukrzycę czy w chorobach serca. Poleca się ją też do powszechnego stosowania przy leczeniu m.in. nadciśnienia. Związki te wspomagają również funkcje układu odpornościowego poprzez działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwalergiczne.

Czytałem, że aronia zawiera również duże ilości witamin z grupy B (B1, B2, B6), witaminę C i E.

- Jest też doskonałym źródłem witaminy PP, czyli niacyny, która odpowiedzialna jest za kondycję psychiczną. Polifenole zawarte w dużej ilości w aronii mogą też chronić DNA przed uszkodzeniami, które są podłożem chorób nowotworowych.

I ma dużo błonnika.

- Dlatego aronia jest bardzo dobra we wspomaganiu obniżenia masy ciała - przyspiesza perystaltykę jelit. Błonnik z aronii oczyszcza jelita - jest świetną "szczotką".

Samo dobro, gdyby nie ten smak, który odstręcza wiele osób.

- Ale mam tu dobrą wiadomość. W ramach jednego z moich projektów udało mi się udowodnić, że niewielki dodatek - tylko 1 procent wytłoków lnianych, które powstają, gdy się robi olej lniany - do przetworów z aronii blokuje uczucie cierpkości i goryczkę na języku. I wtedy można spożywać aronię bez problemów, jako smaczny produkt. Jest wtedy kwaśno-słodka, a nie traci cennych składników.

Ooo, czyli lekarstwo nie zawsze musi być gorzkie i cierpkie.

- Okazuje się, że nie (uśmiech).

Aronia jest też łatwa w uprawie i bardzo ekologiczna, bo nie potrzebuje żadnych chemicznych oprysków.

- Sama broni się przed szkodnikami, pasożytami i chorobami i nie trzeba jej pomagać chemią: ma swoją, naturalną broń biologiczną. Niektórzy sprzedają aronię i jej produkty jako produkt z... uprawy ekologicznej. To jest wprowadzanie klienta w błąd, bo każda aronia jest produkowana ekologicznie. Nie ma więc co sięgać po "ekologiczny sok z aronii", bo każdy produkt z aronii jest ekologiczny.

A na dodatek jest łatwa w przechowywaniu, w transporcie. Produkt idealny?

- Można ją dwa miesiące przechowywać i się nie psuje - dlatego można ją transportować na duże odległości. Można ją mrozić - to kolejna zaleta. A największym plusem jest to, że można z niej bardzo łatwo tłoczyć sok, który jest przyjemny w spożyciu. Oprócz soku idealnie nadaje się do robienia innych przetworów - na przykład dżemów. Najlepiej połączyć aronię pół na pół z jakimiś innym owocami: jabłkami, a najlepiej ze śliwkami węgierkami. Coś pysznego.

Czy ten owoc ma jakiekolwiek minusy?

- Minusem jest to, że ludzie nie chcą jeść aronii, że tak słabo ją znają. A jak już spróbują, to im nie smakuje i się zrażają. A to przecież samo zdrowie! I na dodatek jest bardzo tania.

Coś jeszcze? Jakaś inna wada?

- Nie można jej spożywać w nadmiernej ilości - zrobiliśmy kiedyś badania na studentach i podaliśmy im duże ilości soku z aronii. Po spożyciu musieli aż usiąść, bo tak bardzo obniżyło im się ciśnienie krwi. Wszystko z umiarem. Powinny też unikać aronii osoby, które mają wrzody żołądka.

Aronia jest u nas od wielu lat? Kiedy i skąd do nas trafiła?